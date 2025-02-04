"Веслувальний тур" за $7000: на Одещині затримали двох ухилянтів та їхнього переправника

фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали двох ухилянтів та їхнього переправника, які намагалися нелегально покинути Україну. Чоловіки планували перетнути державний кордон на надувному човні через Кучурганський лиман, сплативши організатору втечі 7000 доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Охочі виїхати з країни знайшли "провідника" через Telegram-канал. За умовами схеми, передоплата у 2000 доларів вносилася на криптогаманець, а решту суми потрібно було передати після успішного перетину кордону.

Для реалізації плану організатор схеми – адмін Telegram-каналу – залучив 26-річного мешканця Одещини. Його завданням було зустріти втікачів в Одесі, доправити їх до кордону та передати необхідне спорядження – човен і весла.

Втеча так і не відбулася, оскільки оперативники Одеського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів затримали всіх учасників ще до початку "веслувальної подорожі".

На ухилянтів склали адміністративні протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи вже передали до суду. Водночас переправнику загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

"Прикордонники продовжують заходи зі встановлення інших осіб, причетних до організації незаконного каналу переправлення чоловіків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону.