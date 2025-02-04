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04 лютого 2025, 03:40

Перевозили таємних пасажирів: водії міжнародних рейсів влаштували бізнес на ухилянтах

04 лютого 2025, 03:40
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Фото: Держприкордонслужба
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Водії перевозили ухилянтів за кордон, ховаючи в автобусах. За таку послугу кожен пасажир платив 7 тисяч доларів США

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 53-річний житель Волині разом з двома водіями рейсового автобуса влаштували схему. Вони перевозили військовозобов'язаних чоловіків через польсько-український кордон. Водіїв (жителів Черкаської та Запорізької областей) затримали на пункті пропуску "Ягодин".

Свого таємного пасажира вони ховали у спеціально обладнаному місці для відпочинку водіїв. Відомо, що "пасажир" заплатив їм за це 7 тисяч доларів.

Організатора схеми затримали, коли він намагався виїхати за кордон на Львівщині. Стало відомо, що за організацію незаконних подорожей він брав 20 тисяч доларів США, які потім розподіляв між учасниками схеми.

"Фігурантам кримінального правопорушення повідомлено про підозри та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю (браслетів)", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці викрили підлітків, які допомагали ухилянтам тікати за кордон. Хлопці 17 та 18 років планували переправити в Румунію 19-річного львів'янина. 19-річний хлопець повинен був перепливати Тису. За цю "послугу" він заплатив 11 тисяч доларів.

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