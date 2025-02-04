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В Одесі затримали працівника ТЦК, який за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку
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04 лютого 2025, 13:45

В Одесі затримали працівника ТЦК, який за гроші видаляв чоловіків із бази розшуку

04 лютого 2025, 13:45
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фото: Національна поліція
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В Одесі поліція та СБУ викрили військовослужовця ТЦК в організації схеми для уникнення мобілізації

Як передає RegioNews, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 29-річний військовослужбовець одного з одеських районних центрів комплектування та соціальної підтримки розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може допомогти військовозобов’язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до армії. Зокрема він допомагав із зняттям статусу "розшук".

За свої послуги зловмисник брав 500-1000 доларів.

Правоохоронці затримали працівника ТЦК під час отримання ним грошей від одесита.

Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Тернополі чоловік за 8000 доларів пообіцяв зробити "інвалідність" для уникнення мобілізації. За його словами, він мав можливість підкупити комісію МСЕК.

ТЦК Одеса Одеська область корупційна схема ухилення від мобілізації
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