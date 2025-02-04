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04 лютого 2025, 11:05

Перевозили 13 чоловіків на дні вантажівки з піском: на Закарпатті зупинили "трансфер" на 100 тисяч доларів

04 лютого 2025, 11:05
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фото: поліція
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Правоохоронці заблокували на Закарпатті чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Канал нелегального виїзду організували троє закарпатців віком 25, 44 та 47 років. Вони перевозили своїх клієнтів через прикордонну зону, приховуючи їх у вантажівці з піском. Для цього авто було спеціально переобладнано з прихованим відсіком на дні кузова. Далі "зелений" кордон з Угорщиною втікачі мали долати пішки.

Коли правоохоронці дізналися орієнтовну дату наступного переправлення, вони затримали членів угруповання "на гарячому". У схованці "КамАЗа", за кермом якого був один із фігурантів, виявили 13 чоловіків з різних регіонів України. Кожен з них заплатив ділкам певну суму, деякі – криптовалютою. Загалом організатори мали отримати майже 100 тисяч доларів лише за цю операцію.

Затримання правоохоронці провели на околиці села Велика Паладь Берегівського району.

Фігурантам оголосили підозру, їх взяли під варту. Кожному загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині ділок за 10 тисяч євро проводив чоловіків через ліс до кордону.

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