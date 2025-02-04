"Тур с веслами" за $7000: в Одесской области задержали двух уклонистов и их переправщика

фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали двух уклонистов и их переправщика, которые пытались нелегально покинуть Украину. Мужчины планировали пересечь государственную границу на надувной лодке через Кучурганский лиман, оплатив организатору побега 7000 долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Желающие уехать из страны нашли "проводника" через Telegram-канал. По условиям схемы предоплата в 2000 долларов вносилась на криптогаманец, а остальную сумму нужно было передать после успешного пересечения границы.

Для реализации плана организатор схемы – админ Telegram-канала – привлек 26-летнего жителя Одесской области. Его задачей было встретить беглецов в Одессе, доставить их до границы и передать необходимое снаряжение – лодку и весла.

Побег так и не случился, поскольку оперативники Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов задержали всех участников еще до начала "гребного путешествия".

На уклонистов составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Дела уже передали в суд. В то же время переправителю грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу.

"Пограничники продолжают меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконного канала переправки мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области делец за 10 тысяч евро проводил мужчин через лес к границе.