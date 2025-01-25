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Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

Зазначається, що жителька Харківської області зареєструвалась на сайті знайомств. Вона прикидалась там українськими військовими під іменами Сергій та Матвій. 32-річна аферистка таким чином знайомилась із жінками та обманювала їх.

Під час спілкування зловмисниця говорила жінкам, що вона є чоловіком-військовим, і просила гроші нібито для допомоги на фронті. Жінки допомагали "українським захисникам", не підозрюючи, що по той бік екрану - аферистка. Таким чином, 32-річна зловмисниця виманила в них 220 тисяч гривень.

Поліцейські викрили аферистку. Вона дала свої свідчення і зазналась, що ошукала жінок задля своєї вигоди. Відомо, що серед потерпілих були жительки Харкова та Дніпра. Аферистці вже повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, аферист із Дніпра виманював гроші в родичів українських військових. У соціальних мережах він створював фейкові акаунти і прикидався, що він продає автівки. З кожного клієнта він брав гроші завчасно, а потім - казав, що машину ще треба почекати. Згодом аферист просто не виходив на зв'язок. Відомо, що він ошукав двох покупців на суму понад 160 тисяч гривень.

Також правоохоронці у Київській області викрили афериста, який привласнив мільйони гривень благодійної допомоги. Зазначається, що іноземні організації перерахували понад 790 тисяч євро на рахунок фонду, який створив підозрюваний. Проте частина грошей благодійників не потрапила до України, і не була витрачена на підтримку кінного спорту, як він обіцяв.