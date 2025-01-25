16:24  25 січня
Смертельна аварія на Хмельниччині: учасник ДТП розповів деталі трагедії
12:45  25 січня
Директорка АОЗ Безрукова звинуватила Умєрова у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади
11:05  25 січня
У Києві хочуть звільнити голову РДА Фесика, пов'язаного з депутатом-втікачем Трубіциним
UA | RU
UA | RU
25 січня 2025, 17:48

Жінок з Харкова і Дніпра ошукали на сайті знайомств: аферистка прокинулась військовим і виманювала гроші

25 січня 2025, 17:48
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аферистка прикидалась чоловіками-військовими, і виманювала гроші в жінок на сайтах знайомств

Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

Зазначається, що жителька Харківської області зареєструвалась на сайті знайомств. Вона прикидалась там українськими військовими під іменами Сергій та Матвій. 32-річна аферистка таким чином знайомилась із жінками та обманювала їх.

Під час спілкування зловмисниця говорила жінкам, що вона є чоловіком-військовим, і просила гроші нібито для допомоги на фронті. Жінки допомагали "українським захисникам", не підозрюючи, що по той бік екрану - аферистка. Таким чином, 32-річна зловмисниця виманила в них 220 тисяч гривень.

Поліцейські викрили аферистку. Вона дала свої свідчення і зазналась, що ошукала жінок задля своєї вигоди. Відомо, що серед потерпілих були жительки Харкова та Дніпра. Аферистці вже повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, аферист із Дніпра виманював гроші в родичів українських військових. У соціальних мережах він створював фейкові акаунти і прикидався, що він продає автівки. З кожного клієнта він брав гроші завчасно, а потім - казав, що машину ще треба почекати. Згодом аферист просто не виходив на зв'язок. Відомо, що він ошукав двох покупців на суму понад 160 тисяч гривень.

Також правоохоронці у Київській області викрили афериста, який привласнив мільйони гривень благодійної допомоги. Зазначається, що іноземні організації перерахували понад 790 тисяч євро на рахунок фонду, який створив підозрюваний. Проте частина грошей благодійників не потрапила до України, і не була витрачена на підтримку кінного спорту, як він обіцяв.

поліція аферист Харківська область ошукані українці
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за понад пів мільйона євро - ЗМІ
25 січня 2025, 18:35
Голова комітету ВР Радіна: Умєров має подати заяву про відставку
25 січня 2025, 18:20
Росіяни атакували Нікополь з артилерії: поранені 2 мирних жителів
25 січня 2025, 17:40
На Киівщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем
25 січня 2025, 17:09
Верещук: ще 3 місяці буде в "обмежено придатних" для перепроходження ВЛК
25 січня 2025, 16:55
Смертельна аварія на Хмельниччині: учасник ДТП розповів деталі трагедії
25 січня 2025, 16:24
На Курщині українські десантники знищили російських морпехів, які розстрілювали наших полонених
25 січня 2025, 16:12
Нові удари дронів по Харкову: постраждали 3 людей
25 січня 2025, 15:50
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 січня
25 січня 2025, 15:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »