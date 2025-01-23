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23 січня 2025, 19:07

Будували дачу начальнику замість служби: у Дніпрі постануть перед судом семеро поліцейських

23 січня 2025, 19:07
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фото: прокуратура
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У Дніпрі судитимуть ексначальника одного з управлінь поліції в області та його підлеглих, яких він залучив до будівництва власного приватного будинку під час несення служби

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як наголошується у повідомленні, замість несення служби поліцейські будували дачу керівнику. При цьому вони продовжували отримувати заробітну плату.

Слідчі встановили, що, попри відсутність на робочому місці і невиконання співробітниками своїх службових обов’язків, заступник начальника відділу вносив у книги наряду особового складу недостовірні дані та нараховував їм заробітну плату.

Загалом за час відсутності поліціянтів на службі їм було нараховано 700 тисяч гривень.

Обвинувальний акт стосовно колишніх начальника управління, заступника начальника відділу та п'яти оперуповноважених скеровано до суду. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організовано групою, та службове підроблення. Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше також повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил тероборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

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