На Черкащині ексначальник ТЦК хотів підкупити чинного керівника, щоб оформити відстрочку "клієнтам"

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У Черкаській області викрили колишнього начальника районного ТЦК та СП, який організував схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних. Зловмисника затримали під час спроби підкупу чинного керівника підрозділу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За матеріалами справи, колишній посадовець, маючи зв’язки у військово-лікарській комісії та серед ексколег, обіцяв громадянам за гроші оформити відстрочку від служби. Чоловік вирішив домовитися з чинним начальником ТЦК, пропонуючи останньому щомісячні виплати за сприяння у виготовленні необхідних документів для своїх "клієнтів".

Проте план втягнути 44-річного підполковника у злочинну схему провалився. Чинний керівник РТЦК повідомив правоохоронцям про спробу підкупу.

Експосадовця затримали "на гарячому" під час передачі хабаря у розмірі 2000 доларів США.

Колишньому керівнику ТЦК оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру начальнику і головному спеціалісту відділів одного з РТЦК та СП на Черкащині за фактом вимагання та одержання хабарів.