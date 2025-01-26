11:34  26 січня
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
11:02  26 січня
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
10:04  26 січня
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2025, 14:04

Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення

26 січня 2025, 14:04
Читайте также на русском языке
фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Читайте также
на русском языке

Одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова звинуватила представників територіального центру комплектування у побитті сина

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами жінки, її сина Максима схопили начебто представники ТЦК, вивезли за місто, били та вимагали гроші. При цьому Колтунова наголошує, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації - його мати та дружина мають інвалідність 2 групи.

Колтунова заявляє, що її сина били близько трьох годин, а потім "викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер".

Наразі син Вікторії у лікарні. У нього, за словами жінки, зламані ребра, проколота легеня ребром, струс мозку. Чоловіку також зробили операцію на легені.

У коментарях до допису вона зазначила, що звернулась до поліції і правоохоронці повідомили, що до інциденту начебто причетні представники Болградського ТЦК.

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на звинувачення Вікторії Колтунової. Там повідомили, що перевіряють інформацію - створено спеціальну комісію, триває опитування свідків інциденту.

"Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", — наголосили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, раніше у Харкові виник конфлікт між місцевою юристкою та співробітником ТЦК. Жінку грубо виштовхав з приміщення чоловік у військовій формі, після чого вона звернулася до поліції.

Одеса скандал Побиття мобілізація ТЦК
Термін для повторного проходження ВЛК "обмежено придатними" планують продовжити, — Верещук
25 січня 2025, 14:45
Чоловіки не хочуть йти на війну: Віталій Кім зробив гучну заяву про мобілізацію
25 січня 2025, 05:05
На Київщині чоловіки платили 40 тисяч грн за статус "обмежено придатний"
24 січня 2025, 17:59
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
26 січня 2025, 16:08
Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця
26 січня 2025, 15:41
Поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині
26 січня 2025, 15:09
У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит: ЗМІ пов'язують з цим відставку Чернишова
26 січня 2025, 14:29
У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
26 січня 2025, 13:21
У Черкасах вкрали систему освітлення біля інсталяції, присвяченої зниклим безвісти військовим
26 січня 2025, 13:11
Працював через фіктивне підприємство: на Львівщині відправили за ґрати організатора схеми для ухилянтів
26 січня 2025, 12:39
Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області
26 січня 2025, 12:07
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
26 січня 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »