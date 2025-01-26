Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення

фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами жінки, її сина Максима схопили начебто представники ТЦК, вивезли за місто, били та вимагали гроші. При цьому Колтунова наголошує, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації - його мати та дружина мають інвалідність 2 групи.

Колтунова заявляє, що її сина били близько трьох годин, а потім "викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер".

Наразі син Вікторії у лікарні. У нього, за словами жінки, зламані ребра, проколота легеня ребром, струс мозку. Чоловіку також зробили операцію на легені.

У коментарях до допису вона зазначила, що звернулась до поліції і правоохоронці повідомили, що до інциденту начебто причетні представники Болградського ТЦК.

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на звинувачення Вікторії Колтунової. Там повідомили, що перевіряють інформацію - створено спеціальну комісію, триває опитування свідків інциденту.

"Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", — наголосили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, раніше у Харкові виник конфлікт між місцевою юристкою та співробітником ТЦК. Жінку грубо виштовхав з приміщення чоловік у військовій формі, після чого вона звернулася до поліції.