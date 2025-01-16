На Кіровоградщині прикрили діяльність 11 інтернет-магазинів, які продавали наркотики

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У 2024 році в Кіровоградській області співробітники правоохоронних органів заблокували 11 інтернет-магазинів з продажу наркотиків

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Кіровоградській області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, на продажі наркотичних засобів та психотропних препаратів через Всесвітню мережу було викрито 26 осіб. Їм повідомлено про підозру у вчиненні 539 правопорушень

Усього за минулий рік було затримано 98 наркоторговців, ще 24 зловмисників викрили на вирощуванні маку чи конопель. Усім їм правоохоронці повідомили про підозру.

Також поліцейські Кіровоградщини встановили 7 організованих злочинних груп, причетних до збуту наркотиків. Обвинувальні акти скерували до суду.

Крім того, повідомлено про підозру 24 особам за посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Нагадаємо, у вересні минулого року слідчі та співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва викрили злочинну діяльність двох місцевих мешканців, які організували збут наркотиків і психотропів. Наркотичні речовини вони маскували у пакунки з солодощами.