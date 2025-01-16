На Вінничині під вагоном потягу сховали кілограм синтетичних наркотиків

фото: Державна митна служба України

Про це повідомили у Державній митній службі (ДМСУ), передає RegioNews.

Як йдеться у повідомленні, наркотики знайшли під час здійснення митного контролю пасажирського потягу сполученням "Кишинів – Київ", який прямував в Україну. За інформацією митників, під одним із вагонів над колісною парою було виявлено пакет, закріплений магнітами, який вміщував кілограм білої кристалічної речовини, схожої на PVP-сіль.

В ДМСУ зазначили, що PVP – це вкрай небезпечний синтетичний сильнодіючий наркотик, після прийому якого спостерігається короткочасна й сильна інтоксикація, а також стійка фізична й психічна залежність. Він також відомий під назвами "дизайнерський наркотик", "ванільне небо", "швидкість", "сіль" та "альфа".

Правоохоронці вилучили наркотичну речовину. Наразі за даним фактом працює слідчо-оперативна група Нацполіції та СБУ.

В Державній митній службі додали, щопопередня правова кваліфікація даного правопорушення – стаття 305 Кримінального кодексу України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Нагадаємо, на початку січня в в Яготині правоохоронці зупинили автівку Audi, в якому під час перевірки знайшли психотропи, наркотики та боєприпаси. В салоні авто 38-річного місцевого жителя виявили понад 630 грамів канабісу, амфетамін, гранату Ф-1 з підривачем УЗРГМ та електронні ваги.