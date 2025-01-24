В Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків

фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеські області за підозрою в оформленні фейкових документів для військовозобов’язаних затримали лікаря-психіатра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, посадовця Одеського обласного центру психічного здоров'я затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

За даним правоохоронців, лікар одного із відділень КНП "Одеський обласний центр психічного здоров'я" налагодив схему з одержання хабарів за госпіталізацію чоловіків призовного віку та забезпечення їх фіктивними діагнозами. У подальшому це дозволило б отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Лікаря затримали у службовому кабінеті після одержання 700 американських доларів за оформлення черговому клієнту необхідних медичних документів.

Наразі триває слідство.

Раніше у Миколаєві викрили співробітників ТЦК, які брали участь у схемі заробітку на військовозобов’язаних громадянах. За 3000 доларів чоловіків знімали з військового обліку або пропонували служити в тилу.

Нагадаємо, на Буковині двоє школярів допомагали ухилянтам перетнути кордон. Вартість такої послуги становила 9000 доларів США.