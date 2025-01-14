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14 січня 2025, 15:05

На Одещині затримали росіянина, який переправляв українців до Молдови

14 січня 2025, 15:05
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фото: ДПСУ
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Вночі прикордонники Подільського загону зупинили спробу незаконного перетину державного кордону через Кучурганський лиман. Троє чоловіків намагалися переправитися до Молдови на надувному човні з підвісним мотором

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Рух човна, що наближався до українського берега з боку сусідньої країни, зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження. Після швартування та посадки двох пасажирів до надувного човна правоохоронці затримали їх разом із керманичем.

Організатором незаконного переправлення виявився 29-річний громадянин Росії, який мешкає у Придністров'ї. Він планував перевезти через кордон двох українців призовного віку.

Відомо, що затримані українці підтримували зв’язок із організатором через месенджер, отримуючи вказівки щодо маршруту. За послугу кожен із "клієнтів" сплатив 3 тисячі доларів США.

Наразі росіянину інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На "клієнтів" правоохоронці склали адміністративні протоколи за незаконний перетин держрубежу. Матеріали справ вже передали до суду.

Нагадаємо, вночі 11 січня прикордонники Одещини зупинили неподалік держрубежу автівку, вщент заповнену чоловіками призовного віку. Водія з 10 пасажирами, які прямували до Молдови, затримали.

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