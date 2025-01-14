фото: ДПСУ

У неділю, 12 січня, на Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками шукали трьох чоловіків, які втратили орієнтування та просили про допомогу

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Застосувавши квадрокоптер, прикордонникам вдалося виявити змерзлих та дезорієнтованих "туристів".

Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження. Їх доставили до райлікарні Рахова.

Одному із чоловіків лікарі діагностували поверхневе обмороження ділянки гомілковостопного суглоба та стопи. На момент обстеження температура тіла чоловіка становила 33.8.

За словами врятованих чоловіків, усі вони збирались незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Задля втілення екстремального задуму, "мандрівники" – двоє жителів Київської області та один житель Донеччини, ще 5 січня вирушили у гори за самостійно складеним маршрутом. Попри досить непогану підготовку до подолання високогір’я, їм все ж довелося просити рятувальників про допомогу.

Стосовно правопорушників склали адмінпротоколи, невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

Нагадаємо, раніше на Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку.