фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Водій та його пасажири хотіли незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалося, жителі Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого наміру звернулися до організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Той співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови.

За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного "коієнта" запросив від 7 до 10 тисяч доларів на крипто-гаманець. Однак прикордонники завадили намірам втікачів.

За спробу незаконного переправлення чоловіків через кордон відносно водія направлено повідомлення до Нацполіції. Щодо 10 пасажирів складені адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили правоохоронця, який за хабарі переправляв ухилянтів до Молдови.