19:30  13 січня
На Львівщині викрили депутатів міськрад, які вимагали 800 тис. грн "відкату"
13:18  13 січня
Ховалися під ногами у жінки: на кордоні з Угорщиною виявили трьох ухилянтів
17:41  13 січня
Очільник КП вимагав у підприємця 40 тисяч грн за зйомку реклами в центрі Києва
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 04:50

На Закарпатті зупинили чоловіка, який хотів за хабар вивезти 13-річну дівчинку за кордон

14 січня 2025, 04:50
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Мукачівського загону зупинили спробу незаконного вивезення 13-річної дівчинки через пункт пропуску "Лужанка"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Виявилося, що 40-річний житель Закарпаття намагався перетнути кордон із чужою неповнолітньою дитиною без нотаріально завіреної згоди її батьків. Щоб уникнути проблем із документами, чоловік запропонував прикордоннику хабар.

Військовослужбовець категорично відмовився від неправомірної вигоди та задокументував факт порушення.

Інформацію про спробу дачі хабара передали до поліції. За скоєне зловмисник відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, прикордонники в пункті пропуску "Лужанка" запобігли незаконному виїзду з України трьох людей - підлітка та двох дорослих чоловіків, які ховалися у пасажирському мікроавтобусі.

хабар прикордонники кордон Закарпаття дитина
Сім днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону: на Закарпатті затримали трьох чоловіків
14 січня 2025, 01:28
Сховали у паливному баку автобуса: в Україну намагалися ввезти з Туреччини одяг на 700 тисяч гривень
11 січня 2025, 17:51
Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом
10 січня 2025, 17:15
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
14 січня 2025, 07:11
На Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення від служби
14 січня 2025, 06:39
На Черкащині правоохоронець обіцяв закрити справу за 350 тисяч доларів
14 січня 2025, 06:07
На Львівщині викрили контрабанду електронних цигарок
14 січня 2025, 05:13
Жителя Миколаївщини судитимуть за зберігання дитячої порнографії
14 січня 2025, 04:15
На Львівщині врятували туристів із собаками, які застрягли в горах через снігопад
14 січня 2025, 03:45
На Харківщині зенітники бригади "Гарт" збили вночі російський дрон-розвідник ZALA
14 січня 2025, 03:05
Під Чернівцями 4 людини отруїлися чадним газом
14 січня 2025, 02:00
Сім днів блукали засніженим високогірʼям у пошуках кордону: на Закарпатті затримали трьох чоловіків
14 січня 2025, 01:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »