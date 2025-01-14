На Закарпатті зупинили чоловіка, який хотів за хабар вивезти 13-річну дівчинку за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Виявилося, що 40-річний житель Закарпаття намагався перетнути кордон із чужою неповнолітньою дитиною без нотаріально завіреної згоди її батьків. Щоб уникнути проблем із документами, чоловік запропонував прикордоннику хабар.

Військовослужбовець категорично відмовився від неправомірної вигоди та задокументував факт порушення.

Інформацію про спробу дачі хабара передали до поліції. За скоєне зловмисник відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, прикордонники в пункті пропуску "Лужанка" запобігли незаконному виїзду з України трьох людей - підлітка та двох дорослих чоловіків, які ховалися у пасажирському мікроавтобусі.