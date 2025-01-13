Схема заробітку на ухилянтах: у Миколаєві викрили співробітників ТЦК

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського ОТЦК та СП, який брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Схема діяла з початку 2024 року. Двоє співробітників обласного ТЦК пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації. За 4-5 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити меддокументацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому в 3 тисячі доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".

Днями, 9 січня, одного зі співробітників ТЦК затримали під час отримання від "клієнта" 4,5 тисячі доларів.

Фігуранту оголосили підозру, його взяли під варту з правом внесення застави 1 млн грн. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.

Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах.