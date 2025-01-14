фото: ГПСУ

Ночью пограничники Подольского отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы через Кучурганский лиман. Трое мужчин пытались переправиться в Молдову на надувной лодке с подвесным мотором

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Движение плавсредства, которое приближалось к украинскому берегу со стороны соседней страны, было зафиксировано с помощью технических средств наблюдения. После швартовки и посадки двух пассажиров в лодку правоохранители задержали их вместе с водителем.

Организатором незаконной переправки оказался 29-летний гражданин России, проживающий в Приднестровье. Он планировал перевезти через границу двух украинцев призывного возраста.

Известно, что задержанные украинцы поддерживали связь с организатором через мессенджер, получая указания по маршруту. За услугу каждый из "клиентов" уплатил 3 тысячи долларов США.

Сейчас россиянину инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. На "клиентов" правоохранители составили административные протоколы за незаконное пересечение госграницы. Материалы дел уже были переданы в суд.

Напомним, ночью 11 января пограничники Одесщины остановили неподалеку госграницу автомобиль, полностью заполненный мужчинами призывного возраста. Водителя с 10 пассажирами, направлявшимися в Молдову, задержали.