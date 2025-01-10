На Одещині викрили правоохоронця, який за хабарі переправляв ухилянтів до Молдови

фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою виявили правоохоронця, який організував незаконну схему заробітку на транзитному шляху "Одеса-Рені", що пролягає через територію Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на вказаній ділянці дороги запровадили режимні обмеження: прикордонники зобов’язані повідомляти центри комплектування про спроби перетину кордону військовозобов’язаними без необхідних документів.

Правоохоронець, скориставшись ситуацією, у грудні 2024 року запропонував знайомому підприємцю перевезення чоловіків через кордон під виглядом "товарів". За кожного пасажира він вимагав $300. За даними слідства, за допомогою цієї схеми через кордон могли пройти десятки людей.

Зловмиснику повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За інкримінованою статтею фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, 10 січня правоохоронці проводять масштабні відпрацювання по всій Україні з перекриття незаконних каналів вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Раніше стало відомо, що у Харківської області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.