Поліція взялася за організаторів схем втечі чоловіків за кордон: триває масштабна операція

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Правоохоронці 10 січня проводять масштабні відпрацювання по всій Україні з перекриття незаконних каналів вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

"Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції, і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам призовного віку перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За наявними даними правоохоронців, цими маршрутами "ділки" посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. У Нацполіції додали, що деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харківської області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.