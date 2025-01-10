В Одесской области разоблачили правоохранителя, который за взятки переправлял уклонистов в Молдову

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой обнаружили правоохранителя, организовавшего незаконную схему заработка на транзитном пути "Одесса-Рени", пролегающем через территорию Молдовы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

С начала полномасштабной войны России против Украины на указанном участке дороги ввели режимные ограничения: пограничники обязаны уведомлять центры комплектования о попытках пересечения границы военнообязанными без необходимых документов.

Правоохранитель, воспользовавшись ситуацией, в декабре 2024 предложил знакомому предпринимателю перевозки мужчин через границу под видом "товаров". За каждого пассажира он потребовал $300. По данным следствия, с помощью этой схемы через границу могли пройти десятки человек.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

По инкриминируемой статье фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 10 января правоохранители проводят масштабные отработки по всей Украине по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу.

Ранее стало известно, что в Харьковской области прошли 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, которые фигурируют по делу о фальсификации документов для уклонения от мобилизации.