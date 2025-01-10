фото: ДПСУ

У пункті пропуску на Львівщині прикордонники викрили спробу чоловіка потрапити за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Житель Шептицького району Львівщини, аби уникнути процедури прикордонного контролю, сховався під вантажівкою MAN, а щоб не змерзнути, наліпив на себе грілки.

Зачаївшись та дочекавшись моменту, після огляду прикордонниками кабіни та перевірки документів водія, 34-річний чоловік вискочив з-під причепа та намагався прослизнути в кабіну вантажівки. Проте прикордонники помітили спритника та затримали.

На порушника склали адмінпротокол, а щодо 42-річного водія вантажівки направили повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 26-річного чоловіка, який на надувному каяку хотів втекти за кордон.