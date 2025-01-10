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10 січня 2025, 00:56

Бронювання за 7500 доларів та безперешкодний виїзд за кордон: у Львові викрили адвокатку

10 січня 2025, 00:56
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фото: прокуратура
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Правоохоронці оголосили підозру адвокатці у Львові за організацію переправлення чоловіків за кордон, а також отриманні та вимаганні хабарів

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Адвокатка пообіцяла своєму клієнту, що організує безперешкодний перетин держкордону.

Фігурантка запевняла чоловіка, що має вплив на посадовця державної енергетичної компанії і може вирішити його питання шляхом працевлаштування. Згідно плану, на підприємстві чоловіка забронюють і в подальшому він отримає відрядження в іншу країну, що й надасть змогу на законних підставах виїхати з України. Ціна такої послуги – 7500 доларів.

Вирішується питання про обрання адвокатці запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Нагадаємо, на Вінниччині працівник ТЦК за 16 тисяч доларів допомагав охочим уникнути мобілізації. Фігуранта затримали, коли він одержував чергову частину хабаря.

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