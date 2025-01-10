фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У жовтні минулого року під час проходження митного контролю на КПП "Дяківці", 26-річний житель Чернівецького району надав прикордоннику хабар в 400 євро. Чоловік хотів безперешкодно виїхати за територію України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно буковинця до суду. Чоловіку загрожує штраф або до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині відправили за ґрати переправника чоловіків до Молдови. Ділка засудили до 7 років вʼязниці.