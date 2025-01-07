В Одесі чоловік неодноразово ґвалтував 10-річну дівчинку

фото: Одеська областна прокуратура

В Одесі піде під суд чоловік, якого підозрюють у розповсюдженні порнографії, домаганні та сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що підозрюваний у месенджері Telegram натрапив на обліковий запис 10-річної дівчинки. Усвідомлюючи її вік, чоловік представився 12-річним хлопцем, аби завоювати довіру дитини та розпочати з нею спілкування.

"У ході спілкування він надсилав дитині зображення та відеопродукцію порнографічного характеру, а також, здійснюючи психологічний вплив на дівчинку, з метою приховування факту їх спілкування від батьків, намагався вмовити її зустрітись", – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, отримавши згоду від потерпілої, зловмисник тричі організовував зустрічі у віддалених, безлюдних місцях. Скориставшись її віковими особливостями, що обмежували можливість чинити опір як фізично, так і розумово, він неодноразово вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Крім того, стало відомо, що в Уманському міськрайонному суді Черкаської області вже розглядається обвинувальний акт щодо скоєння ним аналогічних злочинів.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік у день виходу з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.