На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати

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Касаційний кримінальний суд залишив без задоволення скаргу адвоката чоловіка, якого визнали винним у викраденні дитини, сексуальному насильстві над нею та спробі зґвалтування

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У серпні 2020 року на автозаправці біля Бориспіля зловмисник, скориставшись тим, що мати 4-річної дівчинки на декілька секунд відволіклась на оплату мінеральної води, схопив дитину, посадив її до автомобіля та відвіз у безлюдне місце. Там чоловік вчинив над дівчинкою сексуальне насильство і намагався зґвалтувати, але не довів свій намір до кінця з фізіологічних причин.

У підсумку зловмисника засудили до 15 років вʼязниці. Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині засудили чоловіка за зґвалтування 6-річної родички.