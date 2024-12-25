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25 грудня 2024, 00:15

На Хмельниччині чоловік у день виходу з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку

25 грудня 2024, 00:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До суду скерували обвинувальний акт стосовно жителя Хмельницького району, який зґвалтував та утримував 17-річну дівчину

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У день звільнення з тюрми чоловік прийшов додому до своїх знайомих. Так як вдома нікого не було, він проник до будинку через вікно. Однак, як виявилось, там вже на той час проживала 17-річна студентка.

Коли дівчина повернулась додому, 57-річний зловмисник приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував. Після скоєного зв’язав їй руки та наказав не рухатись та мовчати.

Дівчину врятувала сестра, яка прийшла перевірити чи з нею все добре, так як не могла додзвонитись. Побачивши зв’язану дівчину на ліжку, вона викликала поліцію.

Зловмисника затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Зазначається, що раніше фігуранта вже судили 8 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.

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