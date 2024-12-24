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У Києві засудили іноземного студента, який переслідував дівчинку до гуртожитку, де вона проживала, та вчинив щодо неї сексуальне насильство

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В поліції розповіли, що під час прогулянки в Голосіївському районі до 12-річної дівчинки підійшов незнайомець, який почав її обіймати та всіляко приставати. Вирвавшись від чоловіка, дівчина побігла до свого гуртожитку, однак, зловмисник наздогнав її та продовжив вчиняти насильницькі дії сексуального характеру вже на кухні загального користування гуртожитку. Дитині вдалось втекти від кривдника до своєї кімнати, де вона одразу розповіла про скоєне дорослим.

Правоохоронці затримали 20-річного іноземця, який тимчасово знаходився у столиці.

Суд в грудні завершив розгляд справи та призначив фігуранту покарання в 6 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.