В Одессе мужчина неоднократно насиловал 10-летнюю девочку

фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе пойдет под суд мужчина, подозреваемый в распространении порнографии, притязании и сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, передает RegioNews .

В ведомстве рассказали, что подозреваемый в мессенджере Telegram наткнулся на учетную запись 10-летней девочки.

"В ходе общения он присылал ребенку изображение и видеопродукцию порнографического характера, а также, оказывая психологическое влияние на девочку, с целью утаивания факта их общения от родителей, пытался уговорить ее встретиться", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, получив согласие от потерпевшей, злоумышленник трижды организовывал встречи в отдаленных, безлюдных местах. Воспользовавшись ее возрастными особенностями, ограничивающими возможность сопротивляться как физически, так и умственно, он неоднократно совершал по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, стало известно, что в Уманском горрайонном суде Черкасской области уже рассматривается обвинительный акт по совершению аналогичных преступлений.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина в день выхода из тюрьмы изнасиловал 17-летнюю студентку.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.