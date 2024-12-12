На Сумщині батько та дядько роками ґвалтували дитину з вадами розумового розвитку: суд виніс вирок

фото з відкритих джерел

Суд на Сумщині виніс вироки двом чоловікам, які протягом років ґвалтували дівчину з обмеженими можливостями. Засуджені - батько та дядько потерпілої

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зокрема, 44-річного батька засуджено до 15 років позбавлення волі, а його 47-річного брата – до 12 років.

За даними слідства, з 2016 року батько систематично ґвалтував та вчиняв розпусні дії щодо своєї доньки 2005 року народження. У прокуратурі зазначили, що дівчина має психічний розлад та вади розумового розвитку, чим і скористався її батько. З 2018 року до знущань долучився і рідний дядько дівчини.

Окрім того, батька визнано винним у замаху на сексуальне насильство щодо іншої своєї доньки та у спробі зґвалтувати 14-річну племінницю.

Нагадаємо, раніше 48-річному жителю Києва правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні. Жертвою ґвалтівника стала його падчерка з вродженими психічними розладами, вона завагітніла та народила дитину.