На Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини
Суд визнав винним жит еля Жмеринки, який побив та зґвалтував жінку й 16-річну дівчину
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Чоловік у березні цього року у себе вдома, використовуючи погрози й фізичні переваги, зґвалтував знайому та 16-річну дівчину, яка її супроводжувала. Перед цим чоловік побив жінку та силою утримував обох жертв кілька годин у помешканні.
У суді свою вину чоловік визнав частково – лише щодо побиття знайомої та підлітка.
Зазначається, що фігурант вже був неодноразово судимий за злочини проти власності.
Суд призначив зловмиснику 8 років тюрми. На вирок він очікував під вартою.
Нагадаємо, раніше на Сумщині суд виніс вирок вироки двом чоловікам, які роками ґвалтували дівчинку з обмеженими можливостями. Засуджені – батько та дядько дитини.