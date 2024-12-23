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Суд визнав винним жит еля Жмеринки, який побив та зґвалтував жінку й 16-річну дівчину

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік у березні цього року у себе вдома, використовуючи погрози й фізичні переваги, зґвалтував знайому та 16-річну дівчину, яка її супроводжувала. Перед цим чоловік побив жінку та силою утримував обох жертв кілька годин у помешканні.

У суді свою вину чоловік визнав частково – лише щодо побиття знайомої та підлітка.

Зазначається, що фігурант вже був неодноразово судимий за злочини проти власності.

Суд призначив зловмиснику 8 років тюрми. На вирок він очікував під вартою.

Нагадаємо, раніше на Сумщині суд виніс вирок вироки двом чоловікам, які роками ґвалтували дівчинку з обмеженими можливостями. Засуджені – батько та дядько дитини.