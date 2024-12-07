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07 грудня 2024, 10:10

В Одесі 22-річний водій на смерть збив людину на "зебрі"

07 грудня 2024, 10:10
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фото: Нацполіція
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Смертельна аварія сталася у четвер ввечері, 5 грудня, на Овідіопільській дорозі, що в Хаджибейському районі Одеси. Жінка загинула на місці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За матеріалами слідства, автомобіль Ford збив 57-річну жінку в момент, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

"На жаль, потерпіла отримала несумісні з життям травми і померла до приїзду "швидкої", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці перевірили 22-річного керманича на стан спʼяніння. Експертиза показала, що він був тверезий. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Наразі триває слідство. Поліція встановлює всі обставини трагічної ДТП.

Нагадаємо, 4 грудня на проспекті Князя Володимира Великого в Одесі під колесами автівки загинула пенсіонерка. Машина збила містянку прямо на пішохідному переході.

Раніше повідомлялося, що біля автовокзалу в Одесі легковик на смерть збив жінку.

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