В Одесі чоловік протягнув співробітника ТЦК на дверях автомобіля, військового госпіталізували

скріншот із відео

В Одесі чоловік протягнув співробітника ТЦК на двері автомобіля. Військовослужбовець отримав серйозні травми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

Як зазначають у ТЦК, військовослужбовець обласного військкомату сьогодні, 5 грудня, виконував оповіщення цивільного населення.

"На законні вимоги показати військово-облікові документи водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань", - уточнили в ТЦК.

В результаті військовослужбовець отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою. Його госпіталізували.

У ТЦК наголосили, що за протиправні дії стосовно українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

Зазначимо, у місцевих Telegram-каналах з'явилося відео, що в Одесі на відчинених дверцятах машини під час руху помітили людину у військовій формі. Імовірно, це відео стосується ситуації, описаної Одеським ТЦК.

Нагадаємо, 25 листопада в селищі Тростянець, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), стався інцидент: чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю. Постраждалого доставили до реанімації.