Біля автовокзалу в Одесі легковик збив жінку: потерпіла померла
Смертельна аварія трапилася у понеділок ввечері, 2 грудня, на вулиці Розумовській в Одесі. Особу загиблої встановлюють
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
Попередньо відомо, що 23-річний водій автомобіля Mazda збив жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В момент аварії, близько 19:00, "зебра" не освітлювалася.
"На жаль, від отриманих травм потерпіла загинула. Її особа встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Фахівці перевірять керманича легковика на стан сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, 1 грудня на Вінниччині автомобіль Mercedes вилетів у кювет та перекинувся. Загинули три людини, серед постраждалих – дві дитини.