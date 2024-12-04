Біля автовокзалу в Одесі легковик збив жінку: потерпіла померла

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Смертельна аварія трапилася у понеділок ввечері, 2 грудня, на вулиці Розумовській в Одесі. Особу загиблої встановлюють

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Попередньо відомо, що 23-річний водій автомобіля Mazda збив жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В момент аварії, близько 19:00, "зебра" не освітлювалася.

"На жаль, від отриманих травм потерпіла загинула. Її особа встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Фахівці перевірять керманича легковика на стан сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 1 грудня на Вінниччині автомобіль Mercedes вилетів у кювет та перекинувся. Загинули три людини, серед постраждалих – дві дитини.