На Житомирщині сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня на автодорозі Глибочиця – Левків - Станишівка, поблизу села Левкова.

За інформацією правоохоронці, сталося зіткнення автомобілів Аudi A6 та Range Rover, які їхали у протилежних напрямках. Від удару позашляховик відкинуло на автопоїзд DAF, що їхав позаду нього.

Водночас автомобіль Аudi А6 відкинуло за межі дороги. 45-річний житель м. Полтави, який був за кермом Аudi, отримав травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, 2 грудня на Львівщині зіткнулися Honda та Lexus. Постраждали 4 людини.