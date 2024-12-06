В Одесі легковик врізався у стовп: водій загинув, пасажирку госпіталізували

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Смертельна аварія сталася вчора, 5 грудня, на перехресті вулиць Євгена Танцюри та Космонавтів у Одесі. Особу загиблого водія встановлюють

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 02:00 водій автомобіля Ford Fusion не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та в’їхав у стовп.

"На жаль, унаслідок аварії керманич отримав несумісні з життям травми та загинув на місці ДТП. Поліцейські встановлюють його особу. 27-річну пасажирку, якій належить автівка, госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіло водія направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті та можливого стану сп’яніння.

Наразі правоохоронці з'ясовують повні обставини трагічної події.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня поблизу села Вербляни на Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом та фурою. Один із водіїв загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що 2 грудня біля автовокзалу на "зебрі" в Одесі легковик на смерть збив жінку.