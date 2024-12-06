В Одесі легковик збив на "зебрі" жінку: потерпіла померла
Смертельна ДТП трапилася у середу ввечері, 4 грудня, на проспекті Князя Володимира Великого в Одесі. Пенсіонерка загинула на місці
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, близько 20:00 автомобіль Infiniti збив 67-річну жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".
"Від отриманих травм потерпіла, на жаль, загинула", — йдеться в повідомленні.
Автівкою керував 67-річний водій. Його перевіряють на стан сп’яніння.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, 2 грудня в Одесі, на "зебрі" біля автовокзалу, легковик на смерть збив жінку.
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