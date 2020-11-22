Під Одесою протестують підприємці ринку "7-й кілометр"

Протестувальники перекрили дорогу і обіцяють розпочати голодування

Протестувальники перекрили дорогу і обіцяють розпочати голодування

Фото: Сегодня

Підприємці з найбільшого в Україні промтоварного ринку "7-й кілометр" перекрили дорогу біля ринку, протестуючи проти карантину вихідного дня.

Про це пише видання "Одесская жизнь", повідомляє RegioNews.

На акції чергують співробітники поліції. Усі магазини на ринку закриті. На трасі утворився величезний затор.

Протестувальники вимагають зустрічі з в. о. голови Одеської ОДА, а також з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Підприємці хочуть, щоб їм дозволили працювати у вихідні попри карантин вихідного дня. Інакше підприємці обіцяють оголосити голодування.

Голова профспілки підприємців "Єдність" Ольга Костенко, виступаючи на акції протесту, зазначила, що люди дорогу не розблокують, поки до них не приїдуть в. о. голови Одеської ОДА та мер Одеси й не вислухають їх вимоги.

Нагадаємо, українські підприємці в ряді міст мітингували проти карантину "вихідного дня" і вимагали послабити тиск на галузь через коронавірус.

Люди вимагали, щоб влада скасувала тимчасові обмеження роботи установ, а також висловилися проти введення карантину вихідного дня.