Под Одессой протестуют предприниматели рынка "7-й километр”

Протестующие перекрыли дорогу и обещают начать голодовку

Протестующие перекрыли дорогу и обещают начать голодовку

Фото: Сегодня

Предприниматели с крупнейшего в Украине промтоварного рынка “7-й километр” перекрыли дорогу возле рынка, протестуя против карантина выходного дня.

Об этом пишет издание "Одесская жизнь", сообщает RegioNews.

На акции дежурят сотрудники полиции. Все магазины на рынке закрыты. На трассе образовался масштабный затор.

Протестующие требуют встречи с и.о. главы Одесской ОГА, а также с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Предприниматели хотят, чтобы им разрешили работать в выходные невзирая на карантин выходного дня. Иначе предприниматели обещают объявить голодовку.

Глава профсоюза предпринимателей "Еднисть" Ольга Костенко, выступая на акции протеста, отметила, что люди дорогу не разблокируют, пока к ним не приедут и.о. главы Одесской ОГА и мэр Одессы и не выслушают их требования.

Напомним, украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня" и требовали ослабить давление на отрасль из-за коронавируса.

Люди требовали, чтобы власти отменили временные ограничения работы учреждений, а также высказались против введения карантина выходного дня.