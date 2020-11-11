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11 листопада 2020, 10:46 11

Українські підприємці у низці міст мітингують проти карантину "вихідного дня"

11 листопада 2020, 10:46 11
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Підприємці вимагають послабити тиск на галузь через коронавірус
Підприємці вимагають послабити тиск на галузь через коронавірус
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 листопада, о 10:00 під будівлею Кабінету Міністрів почалася акція протесту українських рестораторів і підприємців проти карантинних обмежень. Мітинги проходять і в інших містах країни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Страна".

Українська ресторанна асоціація та регіональні ресторанні об'єднання вийшли до Кабміну та будівлям ОДА з вимогами послабити тиск на галузь через коронавірус.

Водночас акції протесту проходять в таких містах як: Львів, Луцьк, Харків, Рівне, Суми, Тернопіль, Полтава, Запоріжжя, Маріуполь, Херсон, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Мелітополь, Черкаси.

У Києві учасники акції зібралися біля станції метро Арсенальна і колоною йшли вулицею Грушевського до будівлі уряду. Зараз протестувальники вже підійшли до Кабміну.

"Основні вимоги організаторів акції протесту, це не закриття ресторанів під час вихідних і обмеження роботи за часом", - заявив Сергій Трахачов, голова асоціації рестораторів України

Під Кабміном протестують представники малого і середнього бізнесу. Вони виступають проти введення карантину вихідного дня.
Серед мітингувальників рітейлери, ресторатори, кухарі.

"Це маразм найвищого рівня. Таке відчуття, що люди, які це пропонують - взагалі не розуміють, куди ми йдемо, до чого це призведе і що чекає на нашу країну в цих обставинах", - обурюється Олена, учасниця акції протесту.

Мітинг проходить під різними гаслами: "Маю право працювати", "Не зліть кухарів з гострими ножами. Ми хочемо працювати", "Немає карантину вихідного дня".

Раніше повідомлялося, що Кабмін обіцяє підтримати бізнес під час карантину вихідного дня.

Україна Київ карантин митинг підприємці
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