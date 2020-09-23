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23 вересня 2020, 21:40 2

Одеський адмінсуд просять скасувати реєстрацію кандидата у мери Геннадія Труханова

23 вересня 2020, 21:40 2
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Позов подав інший кандидат – Михайло Кузаконь
Позов подав інший кандидат – Михайло Кузаконь
Фото: liga.net
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на русском языке

Кандидат у мери Одеси Михайло Кузаконь просить Одеський окружний адміністративний суд скасувати реєстрацію кандидата на посаду міського голови, чинного мера міста Геннадія Труханова.

Про це Михайло Кузаконь повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Я, як кандидат на посаду Одеського міського голови, подав позов до Одеського окружного адміністративного суду про визнання протиправною та скасування постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області №26 від 22.09.2020 року про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого Одеською міською організацією політичної партії "Довіряй Ділам", Труханова Геннадія Леонідовича", - написав Кузаконь.

Коментуючи на відео причини позову, Кузаконь зазначив, що, по-перше, Труханов – громадянин Росії, а по друге, він (Кузаконь – ред.) ненавидить брехню і лицемірство.

Знімаємо Труханова з реєстрації

Я, як кандидат на посаду Одеського міського голови, подав позов до Одеського окружного адміністративного суду про визнання протиправною та скасування постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області №26 від 22.09.2020 року про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого Одеською міською орагнізацією політичної партії "Довіряй Ділам", Труханова Геннадія Леонідовича.

Опубліковано Михайло Кузаконь Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 18 вересня Труханов офіційно став кандидатом у мери Одеси.

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