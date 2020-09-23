Одесский админсуд просят отменить регистрацию кандидата в мэры Геннадия Труханова

Иск подал другой кандидат – Михаил Кузаконь

Иск подал другой кандидат – Михаил Кузаконь

Фото: liga.net

Об этом Михаил Кузаконь сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Я, как кандидат на должность Одесского городского головы, подал иск в Одесский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области №26 от 22.09.2020 года о регистрации кандидата на должность Одесского городского головы на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутого Одесской городской организацией политической партии "Доверяй Делам", Труханова Геннадия Леонидовича", - написал Кузаконь.

Комментируя на видео причины иска, Кузаконь отметил, что, во-первых, Труханов – гражданин России, а во вторых, он (Кузаконь – ред.) ненавидит ложь и лицемерие.

Снимаем Труханова с регистрации Я, как кандидат на должность Одесского городского головы, подал иск в Одесский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области №26 от 22.09.2020 года о регистрации кандидата на должность Одесского городского головы на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутого Одесской городской орагнізацією политической партии "Доверяй Делам", Труханова Геннадия Леонидовича. Опубликовано Михаил Кузаконь Среда, 23 сентября 2020 г.

Напомним, 18 сентября Труханов официально стал кандидатом в мэры Одессы.