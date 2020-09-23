У Миколаєві "ОПЗЖ" висунула відразу двох кандидатів у мери міста

У партії назріває конфлікт між групами впливу Віктора Медведчука і Льовочкіна-Бойка

У партії назріває конфлікт між групами впливу Віктора Медведчука і Льовочкіна-Бойка

Фото: vybor.ua

У партії "Опозиційна платформа - За життя" виник внутрішній конфлікт через висунення кандидата в мери Миколаєва. У результаті міська організація офіційно висунула Артема Ільюка, а обласна - Владислава Чайку.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі нардеп минулого скликання Сергій Лещенко, повідомляє Regionews.

За словами Лещенка, Артем Ільюк "близький до групи Льовочкіна-Бойка, в той час як "на висунення Чайки приїхав нардеп Юрій Загородній, близька до Віктора Медведчука". Лещенко додав скріншот партійного сайту ОПЗЖ, на якому повідомляється про висунення обох кандидатів.

Забавно те, що Чайка раніше публічно підтримував команду Володимира Зеленського і навіть нібито хотів балотуватися в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". За деякою інформацією, Чайка є братом дружини голови Верховної Ради Дмитра Разумкова," - додав Лещенко.

На даний момент на партійному сайті є тільки повідомлення про висунення Артема Ільюка. На сторінці викладені скріни скріплених печаткою міської парторганізації документів про реєстрацію саме його як кандидата. Втім, на документі відсутнє узгодження Стратегічної ради партії.

У той же час на сайті 112.ua (ресурс належить нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку, якого називають близьким до Віктора Медведчука) повідомляється, що кандидатом у мери Миколаєва від ОПЗЖ є Владислав Чайка.

Нагадаємо, вчора "ОПЗЖ" висунула кандидатів в мери Києва і Одеси.