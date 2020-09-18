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18 вересня 2020, 15:34 11

Труханов офіційно став кандидатом у мери Одеси

18 вересня 2020, 15:34 11
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Він буде балотуватися на майбутніх місцевих виборах від партії "Довіряй справам"
Він буде балотуватися на майбутніх місцевих виборах від партії "Довіряй справам"
Фото: Facebook
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17 вересня делегати з'їзду партії "Довіряй справам" висунули чинного мера Одеси Геннадія Труханова кандидатом на посаду міського голови.

Про це Труханов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Я радий, що за ці 5 років не підвів своїх земляків, і одесити вкотре довірили мені право висуватися на пост мера. Зі мною йде практично вся команда, з якою ми працювали всі ці роки, щоб продовжити розпочаті в місті перетворення", - сказав Труханов.

Він додав, що його передвиборча програма має символічну назву "7:40”.

7 стратегій, 40 викликів і завдань, які ми обов'язково реалізуємо за п'ять років. Попереду у нас багато роботи, але дорогу здолає той, хто прямує", - зазначив мер.

Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.

Одеса мер горсовет Місцеві вибори Геннадій Труханов
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