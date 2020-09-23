У мери Одеси зареєстрували ще сімох кандидатів: названо прізвища

Вибори відбудуться 25 жовтня

Вибори відбудуться 25 жовтня

Про це йдеться у повідомленні Одеського міськтервиборчкому, інформує RegioNews.

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого Одеською міською організацією політичної партії "Довіряй ділам", Труханова Геннадія Леонідовича..." - йдеться у постанові № 26 міської виборчої комісії від 22 вересня.

Крім того, подали заяви і були зареєстровані кандидатами на цю посаду в порядку самовисування Михайло Кузаконь, Юрій Печерський, Станіслав Домбровський та Моріс Ібрагім. Кандидатами на посаду міського голови зареєстровано Олега Філімонова - висуванця партії "Слуга народу" та Сергія Калинчука - від партії "За майбутнє”.

Поки не зареєстровано висунутих на посаду міського голови Одеси Наталю Делієву - від партії "Голос", Петра Обухова - від партії "Європейська солідарність", Миколу Скорика - від "Опозиційної платформи - За життя", Едуарда Гурвіца - від "Блоку Едуарда Гурвіца", Максима Болдіна - від партії "Перемога Пальчевського", Георгія Селянина - від партії "Батьківщина", Сергія Ківалова - від Української морської партії та інших.

Станом на 23 вересня на посаду мера Одеси претендують 16 громадян - висуванців політсил та самовисуванців.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.