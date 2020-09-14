Поліція відкрила справу через масові гуляння в Одесі на День міста
Організаторів свят можуть оштрафувати у розмірі 170 тисяч гривень
Організаторів свят можуть оштрафувати у розмірі 170 тисяч гривень
Правоохоронці розслідують порушення карантину в Одесі на День міста.
Про це передає Regionews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
На нараді представники правоохоронних органів поінформували Володимира Зеленського про відкриття кримінального провадження через порушення карантину в Одесі.
"На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм", - доповіли президенту.
Організаторів свят можуть оштрафувати в разі встановлення причинно-наслідкового зв’язку між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус чи смертністю.
Нагадаємо, раніше МОЗ прогнозував спалах коронавірусу в Одесі через святкування Дня міста.
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