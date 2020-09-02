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02 вересня 2020, 15:38 3

В Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца

02 вересня 2020, 15:38 3
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"Довіряй справам" і Блок Едуарда Гурвіца змагатимуться за місця у міськраді
"Довіряй справам" і Блок Едуарда Гурвіца змагатимуться за місця у міськраді
Фото: Голос України
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Партія «Довіряй справам», співголовою якої є мер Одеси Геннадій Труханов, провела XXI з'їзд, на якому прийнято рішення про участь цієї політсили на місцевих виборах 2020 року.

Про це повідомив голова фракції "Довіряй справам" в Одеській міській раді Олег Бриндак, пише RegioNews з посиланням на видання ТАЙМЕР.

Є два варіанти: або продовжиться наступ на місцеве самоврядування, позбавлення громад їх доходів і прав, тиск на місцеві влади всім репресивним держапаратом, або Одеса зможе продовжити розпочаті за останні роки великі інфраструктурні проекти, захистити свою культурну ідентифікацію. Чи центральна влада і київські олігархічні групи поглинуть Одесу з усіма її історичними, культурними, мовними, соціальними та економічними особливостями, або одесити відстоять своє право на самоврядування, право самим вирішувати, які вулиці перейменовувати, де і що будувати", — заявив Олег Бриндак, розповідаючи про мотиви походу на вибори.

Ексмер Одеси Едуард Гурвіц також зібрався на вибори. Для цього він обзавівся власною партією, яку назвав на свою честь — "Блок Едуарда Гурвіца". У численних інтерв'ю він заявив про те, що знову спробує потрапити до міськради.

Нагадаємо, "Слуга народу" висунула коміка Філімонова в мери Одеси .

вибори Одеса партія мер горсовет Труханов Геннадій Кандидат
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