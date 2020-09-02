В Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца

"Довіряй справам" і Блок Едуарда Гурвіца змагатимуться за місця у міськраді

"Довіряй справам" і Блок Едуарда Гурвіца змагатимуться за місця у міськраді

Фото: Голос України

Партія «Довіряй справам», співголовою якої є мер Одеси Геннадій Труханов, провела XXI з'їзд, на якому прийнято рішення про участь цієї політсили на місцевих виборах 2020 року.

Про це повідомив голова фракції "Довіряй справам" в Одеській міській раді Олег Бриндак, пише RegioNews з посиланням на видання ТАЙМЕР.

Є два варіанти: або продовжиться наступ на місцеве самоврядування, позбавлення громад їх доходів і прав, тиск на місцеві влади всім репресивним держапаратом, або Одеса зможе продовжити розпочаті за останні роки великі інфраструктурні проекти, захистити свою культурну ідентифікацію. Чи центральна влада і київські олігархічні групи поглинуть Одесу з усіма її історичними, культурними, мовними, соціальними та економічними особливостями, або одесити відстоять своє право на самоврядування, право самим вирішувати, які вулиці перейменовувати, де і що будувати", — заявив Олег Бриндак, розповідаючи про мотиви походу на вибори.

Ексмер Одеси Едуард Гурвіц також зібрався на вибори. Для цього він обзавівся власною партією, яку назвав на свою честь — "Блок Едуарда Гурвіца". У численних інтерв'ю він заявив про те, що знову спробує потрапити до міськради.

Нагадаємо, "Слуга народу" висунула коміка Філімонова в мери Одеси .