Стало відомо, хто піде в мери Одеси від "Євросолідарності"

Партію Петра Порошенка представить успішний підприємець Петро Обухов

Партію Петра Порошенка представить успішний підприємець Петро Обухов

Фото: Андрій Козаченко

Про це сам Петро Обухов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Я йду в мери Одеси! У мене є команда, бачення і бажання зробити наше місто сучасним європейським комфортним. Містом, яке стане технологічним центром, важливим транспортним вузлом і привабить туристів не тільки в літній сезон", - заявив майбутній кандидат.

Кандидатуру Обухова висуне партія "Європейська Солідарність", членом якої він є з 2014 року. Також Обухова і членів його команди висунуть на вибори депутатів міськради.

Я йду в мери Одеси! На початку трохи розповім про себе. Мені 36 років. Мої батьки працювали на заводі Мікрон, а після його... Опубліковано Обухів Петро - кандидат в мери Одеси Неділя, 13 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца.