Стало відомо, хто піде в мери Одеси від "Євросолідарності"
Очікується, що кандидатуру Петра Обухова висунуть колеги по партії.
Про це сам Петро Обухов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Я йду в мери Одеси!
У мене є команда, бачення і бажання зробити наше місто сучасним європейським комфортним. Містом, яке стане технологічним центром, важливим транспортним вузлом і привабить туристів не тільки в літній сезон", - заявив майбутній кандидат.
Кандидатуру Обухова висуне партія "Європейська Солідарність", членом якої він є з 2014 року. Також Обухова і членів його команди висунуть на вибори депутатів міськради.
Я йду в мери Одеси! На початку трохи розповім про себе. Мені 36 років. Мої батьки працювали на заводі Мікрон, а після його...Опубліковано Обухів Петро - кандидат в мери Одеси Неділя, 13 вересня 2020 р.
Нагадаємо, в Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца.