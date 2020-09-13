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13 вересня 2020, 15:52 1

Стало відомо, хто піде в мери Одеси від "Євросолідарності"

13 вересня 2020, 15:52 1
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Партію Петра Порошенка представить успішний підприємець Петро Обухов
Партію Петра Порошенка представить успішний підприємець Петро Обухов
Фото: Андрій Козаченко
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Очікується, що кандидатуру Петра Обухова висунуть колеги по партії.

Про це сам Петро Обухов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Я йду в мери Одеси!

У мене є команда, бачення і бажання зробити наше місто сучасним європейським комфортним. Містом, яке стане технологічним центром, важливим транспортним вузлом і привабить туристів не тільки в літній сезон", - заявив майбутній кандидат.

Кандидатуру Обухова висуне партія "Європейська Солідарність", членом якої він є з 2014 року. Також Обухова і членів його команди висунуть на вибори депутатів міськради.

Я йду в мери Одеси! На початку трохи розповім про себе. Мені 36 років. Мої батьки працювали на заводі Мікрон, а після його...

Опубліковано Обухів Петро - кандидат в мери Одеси Неділя, 13 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца.

вибори Одеса мер Європейська солідарність Кандидат
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