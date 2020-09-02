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02 вересня 2020, 15:31 6

"Пані-мер" Верещук відмовилася від ідеї метро на столичну Троєщину - немає сенсу

02 вересня 2020, 15:31 6
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Зате в трамваях сенс є: дешево і екологічно, вважає кандидат
Зате в трамваях сенс є: дешево і екологічно, вважає кандидат
Фото: з відкритих джерел
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Кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає дорогою утопією будівництво метро в Деснянському районі, де проживає близько 400 тисяч людей.

Про це Верещук сказала в інтерв'ю виданню "Хмарочос", передає RegioNews.

Людей лише продовжують годувати старими обіцянками на кшталт троєщинської гілки метро, у будівництві якої я не бачу сенсу. Метро на Троєщину - це дорога утопія, на якій, за рахунок міського бюджету, наживатимуться підрядники", - сказала депутатка.

Метро вона пропонує замінити іншими транспортними проєктами, тими ж швидкісними трамваями.

Я взагалі не вірю у гігантоманські інфраструктурні проєкти, які тягнуться роками і на яких крадуть всі, хто може. Я вірю у проєкти, які можна реалізувати максимум за два роки", - повідомила Ірина Верещук.

На її думку, пріоритетним для Києва має бути зелений транспорт: трамваї, тролейбуси, велосипеди, електросамокати.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ірина Верещук не змогла відповісти на питання про те, як дістатися до Пріорки – одного з історичних районів столиці.

вибори метро Слуга народа мер Ірина Верещук
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