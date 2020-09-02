Партія "Довіра" братиме участь у місцевих виборах на Полтавщині

Про це йдеться на сайті партії, повідомляє RegioNews.

Ініціатором створення політичної партії "Довіра" виступив народний депутат України від 147 округу Полтавщини, Олег Кулініч.

До команди "Довіри" приєднався голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, майже половина голів об’єднаних громад Полтавщини, обласні депутати, громадські діячі, лікарі, викладачі, працівники аграрного сектору та промисловці області.

У нас в партії зібралися місцеві люди, ми добре знаємо свій край. Я переконана, зараз формується потужна команда "ДОВІРИ" на всіх рівнях – від громади до Верховної Ради, де нашу область підтримує народний депутат України, ініціатор створення "Довіри" Олег Іванович Кулініч", – розповіла на з’їзді голова Полтавської обласної організації "Довіри" Галина Мусієць.