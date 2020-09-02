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02 вересня 2020, 14:46 7

Партія "Довіра" братиме участь у місцевих виборах на Полтавщині

02 вересня 2020, 14:46 7
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"Довіра" висуне своїх кандидатів на посади голів громад та депутатів до рад усіх рівнів
"Довіра" висуне своїх кандидатів на посади голів громад та депутатів до рад усіх рівнів
Фото з відкритих джерел
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Партія «Довіра» ухвалила рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Це вирішили на другому позачерговому з’їзді партії.

Про це йдеться на сайті партії, повідомляє RegioNews.

Ініціатором створення політичної партії "Довіра" виступив народний депутат України від 147 округу Полтавщини, Олег Кулініч.

До команди "Довіри" приєднався голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, майже половина голів об’єднаних громад Полтавщини, обласні депутати, громадські діячі, лікарі, викладачі, працівники аграрного сектору та промисловці області.

У нас в партії зібралися місцеві люди, ми добре знаємо свій край. Я переконана, зараз формується потужна команда "ДОВІРИ" на всіх рівнях – від громади до Верховної Ради, де нашу область підтримує народний депутат України, ініціатор створення "Довіри" Олег Іванович Кулініч", – розповіла на з’їзді голова Полтавської обласної організації "Довіри" Галина Мусієць.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня у Полтаві презентували команду "Слуг народу", яка піде на місцеві вибори.

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